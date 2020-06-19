Выдано разрешение на строительство первого этапа ЖК в Лефортове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства жилого комплекса в Лефортове. На работы отводится три года, сообщает Агентство "Москва".

Объект возведут на территории бывшего хлебозавода № 12 по адресу улица Красноказарменная, владение 15. В составе первой очереди – корпуса 1 и 2 высотой 28 этажей на 700 квартир.

Предусмотрена подземная автостоянка на 289 машино-мест и бесшумные скоростные лифты. Первые этажи отведут под административные и торговые помещения. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее Москомархитектура согласовала проект ЖК из трех домов на улице Новохохловской, который построят по программе реновации. Строения различной высоты образуют полузакрытый двор.