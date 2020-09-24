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"Сбер" разместит в своих отделениях постаматы для получения посылок, сообщает банк в своем Telegram-канале.

В июне прошлого года кредитная организация запустила в Москве пилот проекта по приему и выдаче посылок в своих отделениях. Тогда в "Сбере" отметили, что вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф официально представил бренд "Сбер". Лого представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внутри. Рядом написано название "Сбер", которые было выполнено в зеленом цвете.

По словам Грефа, "Сбер" остается зеленым финансовым брендом, но было добавлено разнообразие в его деятельность. Представители банка добавили, что показанный бренд экосистемы до этого успешно применили в сервисах "СберМаркет", "СберКлауд" и других.