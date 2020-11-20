Сбер вычислил российские города с самым высоким риском заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Наиболее высокая вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов наблюдается в Перми и Воронеже. Об этом говорят результаты исследования "СберИндекса", сообщает РБК.

С помощью сервиса симптом-чекер эксперты выяснили, что в этих двух городах риск заразиться COVID-19 на 15% выше, чем в среднем по стране. Затем следуют Иркутск и Новосибирск, где вероятность заболевания выше на 7%.

Самыми безопасными с точки зрения эпидемиологии признаны Москва, Краснодар и Нижний Новгород. Также ниже среднего вероятность заболеть в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

Как отмечают эксперты, в основных сегментах экономики ухудшается экономическая динамика. В частности, падение потребительских расходов выросло до 2,7% по сравнению с показателями прошлого года. Россияне изменили свои траты из-за страха перед коронавирусом. Сильнее всего страдает сфера услуг.

Аутсайдером на протяжении года оставалась туристическая отрасль. В апреле она упала на 90%, после чего начала постепенно восстанавливаться. В октябре расходы граждан на туризм снова стали снижаться.

Спрос на авиабилеты упал вдвое, на отели и магазины Duty Free сегодня он составляет около 30% от уровня 2019 года.

В России за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 случаях.

В столице за 24 часа подтвердили 6 902 новых случая COVID-19. За это же время госпитализировали 1 489 пациентов с COVID-19. В больницах Москвы на ИВЛ находятся 423 человека.