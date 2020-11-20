В Москве за сутки госпитализировали 1 489 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице подтвердили 6 902 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

За это же время госпитализировали 1 489 пациентов с COVID-19. В больницах Москвы на ИВЛ находятся 423 человека.

"Большая часть новых случаев зафиксирована среди горожан от 18 до 45 лет – 42,2%, от 46 до 65 лет – 31,9%, от 66 до 79 лет – 8,9%. На людей старше 80 лет приходится 3,4% случаев, а на детей – 13,6%", – говорится в сообщении штаба.

Специалисты напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

В России за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 (24,4%).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.