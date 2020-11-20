В России подтвердили 24 318 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 (24,4%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 6 902 случая, на Санкт-Петербург – 2 394, на Московскую область – 887, на Нижегородскую область – 444, на Свердловскую область – 372, на Республику Карелия – 343, на Архангельскую область – 339, на Красноярский край – 336, на Воронежскую область – 312, на Ростовскую область – 311, на Хабаровский край – 298, на Пермский край – 286, на Республику Коми – 276, на Республику Бурятия – 271, на Мурманскую область – 267.

Всего в России зарегистрировано 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста замечен в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан – 0,6%, Республике Калмыкия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан – 0,7%, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – 0,8%.

За последние сутки подтвержден 461 летальный случай, всего за весь период в стране умерли от коронавируса 35 311 человек. За последние 24 часа выписали 24 758 человек, за весь период по России выздоровели от COVID-19 1 551 414 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.

Медицинский директор Владислав Мохамед Али рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией. Эксперт выразил мнение, что в данной ситуации нужно останавливать плановые мероприятия, в том числе диспансеризацию.