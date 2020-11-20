Роспотребнадзор сообщил, что до конца года будет выпущено 50 тыс доз вакцины "Вектора"

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

До конца года научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует выпустить 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"До конца года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины. На данный момент произведено 15 тысяч", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что небольшие партии вакцины поступят в оборот до конца текущего года, а массовая вакцинация запланирована на следующий год.

Ранее сообщалось, что пройти вакцинацию против коронавируса препаратом научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" россияне смогут бесплатно.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, эффективность российских вакцин от коронавируса превышает 90%. При этом специалист отметил, что у разных людей может быть неодинаковый уровень иммунного ответа.