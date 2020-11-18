Ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ученые выяснили, что у перенесших коронавирус иммунитет сохраняется в течение 8 месяцев и даже дольше. Результаты исследования ученых из института иммунологии Ла-Хойи в США опубликованы на портале bioRxiv.

Исследователи несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте 19–81 года, перенесших коронавирус в легкой форме в начале пандемии. Ученые анализировали сразу 4 компонента иммунной системы.

Исследователям удалось выяснить, что через 6–8 месяцев антитела все еще сохраняются, хотя их количество уменьшается.

Ранее в НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса. По словам эксперта, изменения не оказывают влияния на патогенность вируса.