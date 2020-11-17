Вирусолог рассказал, как изменилась жизнь после обнаружения коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, как изменились мир и общество спустя ровно год после обнаружения нового типа коронавируса.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на документы китайского правительства сообщила, что первый случай заражения коронавирусом в Китае якобы был выявлен 17 ноября 2019 года. По официальной информации это произошло в декабре. Предположительно, сначала заразился 55-летний мужчина из провинции Хубэй. В провинции в общей сложности в ноябре обнаружили девять носителей коронавируса, однако никто из них не был подтвержден как нулевой пациент, то есть первый заразившийся, с которого началась эпидемия, утверждает издание.
По мнению Аграновского, за время знакомства с коронавирусом люди стали осторожнее, поэтому во многом изменились общественные привычки.
Также Аграновский отметил изменения, произошедшие с медициной. По его словам, она ощутимо мобилизовалась. Эксперт добавил, что ситуация с COVID-19 активизировала все важные, но ушедшие на второй план медицинские навыки.
"Сытые времена приятны, но многие навыки утрачиваются в таком режиме. А когда начинаются неприятности, то накачиваются мышцы и тренируются сухожилия у всех систем, включая медицину в данном случае", – говорит он.
Кроме того, по словам Аграновского, пандемия выявила два лагеря среди людей: тех, кто готов соблюдать меры безопасности, и тех, кто не готов. "Одни люди понимают необходимость этих мер, а другие против них выступают. Тем, кто протестует, хочется напомнить, что в таких экстренных обстоятельствах надо немножко быть поспокойнее. Проще соблюдать какие-то меры, чем отстаивать свою правду", – заметил он.
Вместе с тем Аграновский считает, что человечество все же стало больше заботиться друг о друге, оказывать знаки внимания пожилым и другим людям, которые находятся в группе риска. "Надеюсь, что это останется. Общественные нравы меняются иногда загадочным образом. Людей заставить трудно, а если они сами хотят – то легко", – подытожил эксперт.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. Он рассказал о намечающейся тенденции к стабилизации положения дел. Специалист добавил, что количество заболевших в стране увеличивается не столько из-за Москвы, сколько за счет регионов.
"На число новых случаев большое влияние оказывают прежде всего другие субъекты. В разных регионах различается интенсивность циркуляции COVID-19. В 25 из них есть рост. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации", – пояснил Горелов.
По состоянию на 17 ноября по стране выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них в столице было зафиксировано 5 882.
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