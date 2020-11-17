Попова оценила опасность новых мутаций коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявленные в РФ мутации коронавируса не усиливают его. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов или изолятов вируса", – заявила специалист.

По словам Поповой, находки экспертов свидетельствуют о наличии мельчайших изменений в структуре вируса. Она подчеркнула, что выявлять отклонения удается за счет улучшенного технического оснащения.

Ранее руководитель Роспотребнадзора рассказала о том, что в Сибирском регионе формируется новый, мутировавший вид COVID-19. Исследования в области генетических изменений вируса проводят в научном центре "Вектор".

Анна Попова в ходе виртуального симпозиума также рассказала, что по летальности от коронавируса Россия занимает 100-е место в мире, по заболеваемости – 62-е. Расчеты ведутся на 100 тысяч населения.

