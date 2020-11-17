В РФ начались пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России начались пострегистрационные испытания вакцины "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор". Об этом сообщает ТАСС.
О препарате рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19". По словам специалиста, в настоящий момент остановить распространение вируса можно только вакцинацией.
"В России продолжается разработка и выпуск вакцины. С 11 августа зарегистрирована вакцина "Спутник V", достаточно хорошо зарекомендовавшая себя в клинических испытаниях и <...> по первым результатам пострегистрационных [испытаний], и 13 октября зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний", – подчеркнула Попова.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, эффективность российских вакцин от коронавируса превышает 90%. При этом специалист отметил, что у разных людей может быть не одинаковый уровень иммунного ответа.
В ВОЗ считают, что вакцина не остановит распространение COVID-19
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