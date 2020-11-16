Moderna рассказала об итогах третьей фазы испытания вакцины от COVID-19

16:31
Фото: ТАСС/DAN HIMBRECHTS/EPA
Компания Moderna сообщила о предварительных итогах третьей фазы испытания своей вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.
Отмечается, что эффективность препарата составила 94,5% в ходе эксперимента. В компании сообщили, что они планируют обратиться в Управление по санитарному надзору США за разрешением на применение вакцины. Представители Moderna выразили надежду, что оно будет базироваться на окончательном анализе 151 случая.
В испытаниях приняли участие более 30 тысяч американцев. Отмечается, что в ходе первого промежуточного анализа были исследованы 95 случаев заболевания коронавирусом.
По итогам исследования стало ясно, что пять человек, получивших вакцину, имели COVID-19. В то же время в группе, которая получила плацебо, 90 человек продолжали болеть коронавирусом.
В разработке вакцины, помимо Moderna, принял участие Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США. Препарат был создан на основе генетической платформы мРНК. С ее помощью клетки организма направляются на экспрессию вирусного белка, что в свою очередь провоцирует сильный иммунный ответ.
В то же время проводится третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первый промежуточный анализ показал эффективность препарата в 92%. Ее оценили на основе исследования состояния свыше 16 тысяч добровольцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: