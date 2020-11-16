Moderna рассказала об итогах третьей фазы испытания вакцины от COVID-19

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Компания Moderna сообщила о предварительных итогах третьей фазы испытания своей вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Отмечается, что эффективность препарата составила 94,5% в ходе эксперимента. В компании сообщили, что они планируют обратиться в Управление по санитарному надзору США за разрешением на применение вакцины. Представители Moderna выразили надежду, что оно будет базироваться на окончательном анализе 151 случая.

В испытаниях приняли участие более 30 тысяч американцев. Отмечается, что в ходе первого промежуточного анализа были исследованы 95 случаев заболевания коронавирусом.

По итогам исследования стало ясно, что пять человек, получивших вакцину, имели COVID-19. В то же время в группе, которая получила плацебо, 90 человек продолжали болеть коронавирусом.

В разработке вакцины, помимо Moderna, принял участие Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США. Препарат был создан на основе генетической платформы мРНК. С ее помощью клетки организма направляются на экспрессию вирусного белка, что в свою очередь провоцирует сильный иммунный ответ.

В то же время проводится третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первый промежуточный анализ показал эффективность препарата в 92%. Ее оценили на основе исследования состояния свыше 16 тысяч добровольцев.