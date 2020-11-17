Россия занимает 100-е место в мире по летальности от коронавируса – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень летальности от коронавируса в России. Об этом она рассказала на виртуальном симпозиуме, передает ТАСС.

"По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е – по уровню летальности", – заявила эксперт.

Она также отметила, что непосредственно в стране летальность от коронавируса находится на уровне 1,7%.

В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор также сообщил, что в 43 регионах РФ превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Преимущественно это касается взрослого населения страны.

