Правительство выделит 200 млн рублей на мобильные бригады для заболевших COVID-19

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Правительство РФ выделит 200 млн рублей на мобильные бригады для заболевших коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет выделено 200 млн рублей", – сообщили в пресс-службе кабмина, слова которой приводит ТАСС.

Деньги будет направлены на оплату работы специалистов и командировочные расходы. Сообщается, что в ряде территорий уже применяется практика формирования мобильных бригад. Они выезжают в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой.

В их состав входят инфекционисты, пульмонологи, терапевты, кардиологи и анестезиологи-реаниматологи. Мобильные бригады организуют 32 медицинских учреждения.

Ранее правительство продлило упрощенный порядок регистрации препаратов и медизделий для лечения коронавируса. Данный проект позволяет в сжатые сроки получать необходимые документы для использования лекарств и медицинских изделий.