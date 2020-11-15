Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса

Фото: РИА Новости

Упрощенный порядок регистрации препаратов и медизделий для лечения коронавируса продлен еще на год. Решение вынес премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Данный проект позволяет в сжатые сроки получать необходимые документы для использования лекарств и медицинских изделий.

Продление мер поспособствует снижению проблем с доставками препаратов, считает Мишустин.

Кроме того, он поручил федеральным министерствам и главам региона ежедневно контролировать данный вопрос и следить за наличием в больницах и аптеках медикаментов.

Ранее Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах. По его словам, в связи с этим правительство подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов.

