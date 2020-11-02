Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важных препаратов существует, а отдельные лекарства из него в аптеках отсутствуют.

По словам премьер-министра, в связи с этим правительство подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Мишустин пояснил, что сделано это прежде всего для обеспечения как можно более широкого доступа к необходимым медикаментам.

Ранее правительство выделило регионам более пяти миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19. Бесплатными лекарствами обеспечат больных, которые лечатся амбулаторно.

Михаил Мишустин поручил быстро довести средства до регионов, чтобы главы субъектов оперативно организовали приобретение необходимых препаратов.