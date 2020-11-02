Кабмин выделил регионам более 5 млрд руб на лекарства для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство выделило регионам более 5 миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Средства выделили из финансового резерва правительства. Уточняется, что бесплатными лекарствами обеспечат больных, которые лечатся амбулаторно, то есть на дому под контролем медицинских работников.

Данное решение озвучили во время заседания правительства 29 октября. Михаил Мишустин дал поручение быстро довести средства до регионов, чтобы главы субъектов оперативно организовали приобретение необходимых препаратов.

Ранее в РФ упростили процесс оформления пособий на детей от 3 до 7 лет, соответствующее распоряжение было пописано премьер-министром. Теперь граждане могут не предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.