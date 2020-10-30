Более 300 врачей направят в регионы РФ для борьбы с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Порядка 300 врачей Минздрав России направит в регионы для стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мера осуществляется по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"На помощь региональным коллегам направлены сотрудники таких ведущих федеральных центров, как НМХЦ имени Пирогова, НМИЦ кардиологии, НМИЦ радиологии, НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, а также профессорско-преподавательский состав РНИМУ имени Пирогова и других ведущих медицинских вузов", – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили большой опыт специалистов в области борьбы с COVID-19.
Также сообщается про волонтеров-медиков, работающих в "Медицинском десанте". Он функционирует уже в Амурской области, Республике Алтай, Республике Крым, Кемеровской области, Курганской области, Забайкальском крае, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия).
"Сотрудники федеральных медучреждений будут оказывать как организационно-методическую помощь коллегам, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что примерно в 20 регионах России существует нехватка медицинского кислорода. Также в некоторых субъектах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией.
Так, правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом и еще 1 миллиард – на помощь региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19.
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