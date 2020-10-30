Мантуров рассказал о ситуации с медицинским кислородом в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В порядка 20 регионах России существует нехватка медицинского кислорода. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас есть информация от нескольких регионов – таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода", – отметил Мантуров.
Он подчеркнул, что министерство в настоящее время ведет диалог с медицинскими учреждениями в регионах на предмет соответствующих поставок.
Ранее сообщалось, что правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом и еще 1 миллиард – на помощь региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19.
В Кремле заявили, что в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 44,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,171 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 599 976 случаев COVID-19, вылечились 1 200 560 человек, скончались 27 656.
Более 60 пунктов вакцинации против COVID-19 планируют развернуть в Подмосковье
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