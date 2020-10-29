Кремль заявил о критической черте в борьбе с коронавирусом в регионах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кремль фиксирует максимальную нагрузку на отечественную систему здравоохранения из-за распространения коронавируса. В некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ряде регионов заняты уже более 90% коек для пациентов с COVID-19. "То есть это фактически критическая черта", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание на возникающую потребность в медперсонале, во врачах и лекарствах.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса нестабильна в 18 регионах России. Она подчеркнула, что в регионах ситуация различается. В частности, на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста новых пациентов с COVID-19. В 29 регионах ситуация относительно стабильная, при этом в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания.

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. В 16 регионах занято более 90% больничных коек для пациентов с коронавирусом. В целом по стране свободны 19,1% коек.

Владимир Путин поручил направить комиссии в регионы для изучения ситуации по COVID-19. Он отметил, что комиссии должны оценить жалобы, посвященные работе по борьбе с распространением коронавируса.