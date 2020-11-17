Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что высокие показатели заболевания COVID-19 в России в ближайшее время будут сохраняться.
По его словам, сейчас ситуация осложняется тем, что наступает время холодов. Поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура.
"Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции", – сказал Онищенко в интервью радио Sputnik.
Он также выразил мнение, что снизить темп нарастания коронавируса позволит точечное выявление и изоляция заболевших людей.
Онищенко отметил, что главная задача – уберечь от инфекции старшее поколение и людей с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями.
"Вот группы риска. Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции", – сказал врач.
Он добавил, что повысить сопротивляемость организма поможет правильное питание, физическая активность и необходимый уровень витамина D.
В Роспотребнадзоре ранее также рассказали, что защита организма от респираторных инфекций может понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период.
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