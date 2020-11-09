Эксперт призвал перенастроить градусники и тепловизоры из-за холодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский рассказал о необходимости перенастройки градусников и тепловизоров с приходом холодной погоды.
По его словам, это следует сделать, чтобы не получать ошибочные результаты и не пропускать в общественные места людей с высокой температурой.
"Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градусов", – сказал эксперт.
Чтобы исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом, Андриевский советовал подождать три-пять минут и повторить процедуру.
"Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
В департаменте транспорта Москвы ранее сообщили, что тепловизоры заработали на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД.
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