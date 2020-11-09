Эксперт призвал перенастроить градусники и тепловизоры из-за холодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский рассказал о необходимости перенастройки градусников и тепловизоров с приходом холодной погоды.

По его словам, это следует сделать, чтобы не получать ошибочные результаты и не пропускать в общественные места людей с высокой температурой.

"Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градусов", – сказал эксперт.

Чтобы исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом, Андриевский советовал подождать три-пять минут и повторить процедуру.

"Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

В департаменте транспорта Москвы ранее сообщили, что тепловизоры заработали на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД.