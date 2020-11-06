В России создают устройство для дезинфекции гаджетов и еды на заказ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские разработчики готовят к испытаниям устройство для дезинфекции рук, гаджетов и готовой еды из ресторанов коронным разрядом, сообщает RT.

Над устройством, получившим название Crownbrush, работает Национальная технологическая инициатива (НТИ). По словам разработчиков, оно будет эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подойдет людям с чувствительной кожей.

Разработчики объяснили, что в плазме электрического разряда в воздухе образуются разнообразные высокоактивные вещества, очищающие воздух от примесей и производящие дезинфекцию, тем самым разрушая структуру бактерий и вирусов.

Внешне устройство выглядит как ручка с разрядной головкой. Чтобы мгновенно продезинфицировать руки, достаточно провести им по пальцам. Уточняется, что с помощью устройства можно обеззаразить заказанную на дом еду, гаджеты, различные поверхности.

Ранее компания-резидент технополиса "Москва" начала производство системы обеззараживания и контроля доступа, способной автоматически измерять температуру тела и распознавать лица посетителей.

Новая система поддерживает проходимость в пределах до десяти человек в минуту. Потенциальная область применения – торговые центры, учебные заведения и вокзалы. Сейчас система тестируется на одной из проходных технополиса "Москва".

Дезинфекция в устройстве организована через озонирование. По словам экспертов, такой способ наиболее безвреден для человека.