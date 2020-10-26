Дептранс столицы рассказал о работе тепловизиров

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД теперь работают тепловизоры. Они нужны для того, чтобы измерять у пассажиров температуру, говорится в Telegram-канале Дептранса.

Устройства разместили при входе около рамок металлоискателей. "Как это работает? Если у входящего в метро, допустим, 37,5 градуса, тепловизор запищит – человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности", – уточняют в пресс-службе ведомства.

В том случае если у человека окажется высокая температура, то его не пустят в транспорт. Кроме того, ему посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.

За сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 224 новых случая COVID-19.

Ранее Сергей Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в столице. По словам мэра Москвы, в пять раз уменьшилась динамика загрузки коечного фонда.