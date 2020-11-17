Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор сообщил, что в 43 регионах превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как говорится на сайте службы, превышение за неделю с 9 по 15 ноября зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.

В частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах. В Роспотребнадзора указали, что ситуация находится на контроле.

По данным ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 60,2 миллиона россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа.

Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.