В России подтвердили 22 410 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 556 случаях (24,8%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 5 882 случая, на Санкт-Петербург – 2 130, на Московскую область – 839, на Нижегородскую область – 407, на Архангельскую область – 351, на Свердловскую область – 349, на Красноярский край – 329, на Ростовскую область – 312, на Воронежскую область – 311, на Республику Коми – 283, на Хабаровский край – 273, на Республику Бурятия – 269, на Республику Карелия – 268, на Забайкальский край – 266, на Иркутскую область – 259.
Всего в России зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан – 0,6%, в Республике Калмыкия, Республике Татарстан – 0,7%.
За последние сутки подтверждено 442 летальных случая, всего по стране умер 33 931 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 22 055 человек, общее число выздоровевших в РФ – 1 475 904.
Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.
Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.
В ВОЗ считают, что вакцина не остановит распространение COVID-19
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