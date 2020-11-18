В НИИ гриппа рассказали о мутациях COVID-19

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Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал РИА Новости об особенностях выявленных мутаций коронавируса.

По словам Лиознова, изменения не оказывают влияния на патогенность вируса.

"Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания", – добавил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Она отметила, что специалисты уже выявили полные геномы для 1 215 изолятов вируса.

Также сотрудники Роспотребнадзора сообщали, что в России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU, который сейчас активно циркулирует в Европе. При этом в ведомстве отметили, что результаты научных исследований и наблюдений говорят о том, что новый штамм является более опасным для здоровья.

