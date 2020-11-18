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Москва 24

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Наука

11:11

В НИИ гриппа рассказали о мутациях COVID-19

медицина наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал РИА Новости об особенностях выявленных мутаций коронавируса.

По словам Лиознова, изменения не оказывают влияния на патогенность вируса.

"Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания", – добавил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Она отметила, что специалисты уже выявили полные геномы для 1 215 изолятов вируса.

Также сотрудники Роспотребнадзора сообщали, что в России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU, который сейчас активно циркулирует в Европе. При этом в ведомстве отметили, что результаты научных исследований и наблюдений говорят о том, что новый штамм является более опасным для здоровья.

Новости России: новый вариант COVID-19 формируется в Сибири

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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