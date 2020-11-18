В Крыму отменят новогодние корпоративы из-за COVID-19

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В Крыму с 20 декабря по 15 января будет действовать запрет на развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания в ночные часы. Также запрет вводится на новогодние программы с 22 часов и до 8 утра, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, в зоне риска находятся новогодние корпоративы.

"С учетом того, что приедут отдыхать на новогодние праздники, все фуршеты в закрытых помещениях придется отменить, работу общепита в ночное время запретить. Придется 25 дней обойтись без ночных корпоративов", – пояснил Аксенов.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе. Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.