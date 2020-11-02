Россиян предупредили о возможном распространении нового штамма COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что в России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU, который сейчас активно циркулирует в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А.ЕU1 не выявлен. С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что результаты научных исследований и наблюдений говорят о том, что новый штамм является более опасным для здоровья.
Ученые из Базельского университета сообщили, что специалисты из Швейцарии и Испании зафиксировали в Европе распространение новой разновидности коронавируса 20A.EU1. Согласно результатам анализов, новый вид вируса впервые выявили в Испании у сельскохозяйственных рабочих.
Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили коэффициент летальности от COVID-19. Ученые сообщили, что в государствах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составил 1,15%, а в странах с низким доходом – 0,23%.
Исследователи предположили, что такие данные связаны с тем, что в развитых странах больше граждан старшего возраста. По словам ученых, в возрастной группе 80+ от последствий коронавируса умирают около 5% человек, среди пациентов до 40 лет – около 0,1%.
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в начале следующего года
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