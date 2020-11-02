Ученые рассчитали реальную смертность от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили коэффициент летальности от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ученые сообщили, что в государствах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составил 1,15%, а в странах с низким доходом – 0,23%. Исследователи предположили, что такие данные связаны с тем, что в развитых странах больше граждан старшего возраста.

По словам ученых, в возрастной группе 80+ от последствий коронавируса умирают около 5% человек, среди пациентов до 40 лет – около 0,1%.

Для того чтобы сделать такие выводы, исследователи ознакомились с результатами более 170 научных работ и итогами 10 тестирований на антитела. Эксперты в своем исследовании обращали внимание на снижение уровня антител.

Ранее ученые спрогнозировали период спада пандемии коронавируса в Москве. В центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) считают, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря.