Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян рассказал об особенностях сохранения антител к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист прокомментировал исследование медицинского центра Маунт Синай в США.

"Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев", – заявил эксперт.

По словам Тотоляна, сейчас эти данные касаются больных, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах.

Даже если наблюдается снижение уровня антител, считает эксперт, это не означает исчезновение иммунитета. В процессе формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, что в совокупности определяет защиту при повторном столкновении с вирусом.

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей ранее предложили возвращать гражданам расходы на COVID-тестирование в частных клиниках. Такая мера рассматривается из-за продолжительных очередей на получение ПЦР-теста.

