Вакцинация россиян препаратом центра "Вектор" будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пройти вакцинацию против коронавируса препаратом научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" россияне смогут бесплатно. Об этом во время виртуального симпозиума "Пандемия COVID-19: вызов современной науке" сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"О коммерческой продаже вакцины не идет и речи. Она будет абсолютно бесплатной для всех граждан России", – отметил он.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, эффективность российских вакцин от коронавируса превышает 90%. При этом специалист отметил, что у разных людей может быть неодинаковый уровень иммунного ответа.