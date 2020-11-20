Еще 5 836 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице от коронавируса вылечились еще 5 836 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252 человек", – говорится в сообщении.
Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.
Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией. Эксперт выразил мнение, что в данной ситуации нужно останавливать плановые мероприятия, в том числе диспансеризацию.
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
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