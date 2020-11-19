Инфекционист ожидает продолжения роста заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.
"Ситуация в Москве более-менее стабильная. В части регионов ситуация напряженная. Рост заболеваемости по стране еще будет около месяца за счет регионов", – заявил Тимаков, которого цитирует РИА Новости.
При этом Тимаков отметил, что последние суточные данные по заболевшим (23 610 – в четверг, 20 985 – в среду) нельзя назвать резким скачком.
"Это не резкий скачок, более-менее все стабильно. Роста в разы нет, идет медленный стабильный подъем заболеваемости. Он еще будет продолжаться", – отметил Тимаков.
По словам инфекциониста, подобные статистические изменения могут быть связаны с разным количеством проведенных тестов при том же уровне заболеваемости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.
Также эксперт спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.
В РФ подтвердили 23 610 случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: