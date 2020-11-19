Инфекционист ожидает продолжения роста заболеваемости COVID-19

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Россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.

"Ситуация в Москве более-менее стабильная. В части регионов ситуация напряженная. Рост заболеваемости по стране еще будет около месяца за счет регионов", – заявил Тимаков, которого цитирует РИА Новости.

При этом Тимаков отметил, что последние суточные данные по заболевшим (23 610 – в четверг, 20 985 – в среду) нельзя назвать резким скачком.

"Это не резкий скачок, более-менее все стабильно. Роста в разы нет, идет медленный стабильный подъем заболеваемости. Он еще будет продолжаться", – отметил Тимаков.

По словам инфекциониста, подобные статистические изменения могут быть связаны с разным количеством проведенных тестов при том же уровне заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.

Также эксперт спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.