Эпидемиолог считает, что о стабилизации ситуации с COVID-19 в России говорить рано

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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева считает, что о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России еще рано говорить, но к этому есть определенная тенденция, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в стране за сутки выявили 24 318 новых случаев заболевания, а их общее число в РФ достигло 2 039 926.

"Мы видим определенную тенденцию к началу стабилизации ситуации, но говорить о ней еще рано. К тому же стабилизация является волнообразным процессом, во время которого уровень заболеваемости колеблется", – пояснила Плоскирева.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.

Также эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.