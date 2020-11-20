Эпидемиолог считает, что о стабилизации ситуации с COVID-19 в России говорить рано

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева считает, что о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России еще рано говорить, но к этому есть определенная тенденция, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что в стране за сутки выявили 24 318 новых случаев заболевания, а их общее число в РФ достигло 2 039 926.
"Мы видим определенную тенденцию к началу стабилизации ситуации, но говорить о ней еще рано. К тому же стабилизация является волнообразным процессом, во время которого уровень заболеваемости колеблется", – пояснила Плоскирева.
Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.
Также эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.
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