Москвичи могут получать индивидуальную статистику по расходу воды в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи теперь могут получать индивидуальную статистику по расходу воды в своей квартире. На портале mos.ru в сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла появились новые возможности. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
График, который формируется на основе переданных показаний, позволит жителям оценивать реальные расходы воды. Нововведение является частью масштабного городского проекта по сокращению потребления воды.
"В графике горожане могут ознакомиться с точными значениями потребления в каждом месяце и оценить уровень расхода воды в своей квартире. Если показатели превышают средние значения по городу, система отображает простые советы, которые помогут относиться к воде более осознанно, бережно и, как следствие, экономить на оплате коммунальных услуг", – отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Максим Алексашкин.
Уточняется, что теперь горожане смогут переименовывать счетчики, называя их по расположению в квартире. Это позволит удобнее ориентироваться при передаче показаний онлайн.
Кроме того, ранее в едином платежном документе стали размещать QR-код, по которому можно посмотреть презентацию и узнать, какой путь вода проходит, прежде чем попасть в дома. Также пользователи могут пройти тест и узнать, насколько разумно они используют воду.
Ранее на портале mos.ru заработал обновленный сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла". С помощью него горожане смогут удаленно передавать данные водосчетчиков и индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Жители домов, затраты на тепло в которых равномерно распределяются в течение года, могут передавать показания на протяжении этого года и до 25 января следующего. Введенные показания будут использованы для расчета платы за отопление в следующем периоде.
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