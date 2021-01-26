Депутат Мосгордумы Козлов призвал жителей столицы своевременно провести поверку счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Московской городской думы Александр Козлов призвал жителей столицы своевременно провести проверку счетчиков, мораторий на которую завершился в этом месяце. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса правительство приняло решение отложить проведение поверки, однако сейчас ситуация нормализуется.

"Конечно, при проведении поверки нужно соблюдать все меры безопасности – общаться со специалистом, используя средства индивидуальной защиты", – сказал Козлов.

По его словам, Росаккредитацией создан сайт poverka.fsa.gov.ru, на котором можно посмотреть самую достоверную информацию обо всех лицензированных организациях, осуществляющих поверку счетчиков воды.

"Поверка необходима в первую очередь самим жителям, чтобы им начисляли корректную сумму: именно ту, на которую они получили объем услуг. Если житель не проводит поверку, то первые три месяца плату будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. Затем в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу", – напомнил депутат.

Козлов добавил, что на сегодняшний день бумажные свидетельства о проверке не нужны, все данные должны быть занесены в государственную информационную систему "Аршин".

"В любой момент человек может проверить, когда у него следующий поверочный срок", – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что не менее одного миллиона "умных" счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Ситуация связана со стандартом передачи данных интернета вещей NB-IoT, который не попал в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Отмечалось, что согласно приказу, который утвержден Минцифры РФ 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi.

