Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Не менее одного миллиона "умных" счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Ситуация связана со стандартом передачи данных интернета вещей NB-IoT, который не попал в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, передает издание "Коммерсантъ".

В издании добавили, что по приказу, который утвержден Минцифры РФ 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi.

В свою очередь большинство крупных операторов связи предоставляют услуги на базе стандарта NB-IoT. Они считают, что NB-Fi является менее безопасным в связи с работой в нелицензируемых частотах.

Например, в "Вымпелкоме" уверены, что при замене приборов учета электричества произойдет рост цен на электроэнергию.

Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов для "Ростелекома", подчеркнули в компании. Оператор МТС запустил сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах страны.

При этом "МегаФону " удалось реализовал на данном стандарте уже два проекта на федеральном уровне.

Ранее в РФ разрешили проводить собрания собственников жилья онлайн. Принятые собственниками решения и сведения об итогах голосования также будут размещаться на портале.