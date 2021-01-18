Эксперты объяснили, законно ли привлекать коллекторов к взысканию долгов по ЖКХ

В Волгоградской области комитет ЖКХ собирается привлечь "сторонние организации" для "ведения претензионной и исковой работы" в отношении неплательщиков за капремонт. Авторы инициативы ссылаются на успешный опыт работы в связке с коллекторскими агентствами в других регионах страны. Разбираемся, насколько законно подобное сотрудничество и повысит ли работа "сторонних организаций" собираемость долгов по ЖКХ.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

Не хватает рук

О новом подходе к решению проблемы задолженностей в Волгоградской области говорится в проекте постановления губернатора о внесении изменений в регламент имущественных взносов на содержание "Регионального фонда капремонта многоквартирных домов". Согласно документу, для работы с должниками допускается привлекать сторонние организации.

В пояснительной записке председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Алексей Сивокоз отмечает, что в регионе образовался многомиллионный долг из-за низкой собираемости взносов. По его словам, шесть штатных специалистов фонда не в силах решить проблему в связи с большой загруженностью. По этой причине и предлагается переложить взыскательную работу на плечи сторонних организаций.





из пояснительной записки Учитывая размер образовавшейся задолженности, а также имеющийся штат работников отдела претензионно-исковой работы регионального оператора, существует потребность в привлечении сторонних лиц для ведения работы по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в целях сокращения размера задолженности, а также повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.

Чиновник также ссылается на успешный опыт других регионов, сотрудничающих по сути с частными коллекторами. В пример приводятся Вологодская область, где уровень сбора по счету регионального оператора на конец третьего квартала 2020 года составил 101%, Забайкальский край (109%), Калужская область (99%), Ханты-Мансийский автономный округ (95%) и Башкирия (92%).



Коллекторы в ЖКХ – законны?

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что при определенных условиях сторонние организации могут вести работу по взыскиванию долгов за коммунальные платежи.

Эксперт пояснила, что существует переуступка требования, когда фактически все долги за дисконт продаются специализированному агентству. Последнее ими владеет и работает по их взысканию.

"Эта схема в настоящее время запрещена законом. Другое дело, когда организация, которая предоставляет жилищные и коммунальные услуги, возможно, не совсем справляется с взыскиванием задолженностей. Для решения таких вопросов эту работу отдают на аутсорс сторонней организации. Долги остаются за фондом или управляющей компанией, просто по ее поручению их взысканием занимаются другие люди", – говорит Разворотнева.

Она отметила, что вторая схема сотрудничества с коллекторскими организациями в России широко распространена. Разворотнева подчеркнула, что в законе о коллекторской деятельности четко прописаны строгие ограничения по взаимодействию таких фирм с должниками.

"Если запретить нанимать их на аутсорс, то начнут нанимать непонятные организации и людей, которые будут вообще ничем не ограничены", – подчеркнула эксперт.

По словам Разворотневой, у управляющих и ресурсоснабжающих компаний больше возможностей и полномочий, чтобы взыскивать долги. Однако если собрать недоимки не получается, то привлечение коллекторов становится для них меньшим злом.





Светлана Разворотнева исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Но, конечно, лучше бы УК и ресурсоснабжающие организации занимались этим сами, объясняли людям, почему не надо иметь долгов и что это вопрос их репутации. Лично я за такой подход, но есть, к сожалению, такие организации, которые пользуются услугами привлеченных специалистов.

В свою очередь, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ Вера Москвина заявила Москве 24, что работа коллекторских агентств на рынке коммунальных услуг – позитивный фактор.

"Региональный оператор ведь собирает эти деньги не для себя. Он помогает людям сделать капремонт в многоквартирном доме. Если не будет капитального ремонта, у нас половина страны через очень определенный период времени вообще окажется на улице. Поэтому те, кто не платит за капремонт, это нормально, что с ними будет работать коллектор", – считает она.

По словам Москвиной, в первую очередь за капремонт не платят средний бизнес и обеспеченные люди. После того как с ними начинают работать коллекторы, платежи начинают выплачиваться моментально, заявила эксперт.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Не путайте коллекторов, работающих по закону, с теми бандитами, которые бегают за микрокредитами и назвали себя коллекторами для отвода глаз. Здесь они лицензированы, это юристы, которые знают закон и не преступают его. Они строго в рамках закона будут помогать управляющей компании или региональному оператору работать с неплательщиками.

Москвина подчеркнула, что УК имеет право заключить договор только с той сторонней организацией, у которой есть лицензия на ведение коллекторской деятельности. Чтобы попасть в официальный реестр таких фирм, нужно соответствовать очень строгим требованиям, говорит она.

В противном случае существуют правовые рычаги, которые помогут привести работу коллектора в соответствие с законодательством, добавила Москвина.

