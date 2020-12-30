Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры в праздничные дни.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", – рассказал заммэра.

По его словам, мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

"Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни, и не попадаться на такие уловки", – подчеркнул Бирюков, отметив, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проводить обходы и проверки.

Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан.

Информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит, уточнил заммэра.

Ранее Бирюков заявил, что городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников – с 31 декабря по 10 января. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад.