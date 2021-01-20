В РФ разрешили проводить собрания собственников жилья онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России собрания собственников жилья теперь можно проводить в электронной форме. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Сервис, позволяющий проводить собрания онлайн, запустят на портале госуслуг. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об этом", – говорится в сообщении.

Принятые собственниками решения и сведения об итогах голосования также будут размещаться на портале. Кроме того, через ресурс жильцов будут информировать о дате собрания.

Отмечается, что принятое постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что является важным моментом в период пандемии.

12 ноября в столице запустили обновленную версию "Электронного дома". Теперь москвичи могут принять решение о проведении общих собраний собственников без предварительного одобрения на очном собрании.