Собянин рассказал о запуске обновленной версии "Электронного дома"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи могут принять решение о проведении общих собраний собственников без предварительного одобрения на очном собрании. Для этого 12 ноября в столице запустили обновленную версию "Электронного дома", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
С помощью платформы принять участие в собрании могут собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год. В будущем году такая возможность появится уже у всех жителей города.
Мэр подчеркнул, что меняются и правила проведения электронных собраний. Если раньше они длились фиксированные 5 дней, то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия решения срок – от 7 до 60 дней.
Видео: sobyanin.ru"Даже если вы не собираетесь прямо сейчас проводить онлайн-собрания, то вам может быть полезно множество других функций, которые содержит обновленный "Электронный дом", – от электронной доски объявлений до специального чата для общения с соседями по дому", – сказал Собянин.
По его словам, благодаря проекту "Электронный дом" Москва стала первым городом в России, жители которого могут реально принимать множество решений о судьбе своих домов.
С помощью сервиса "Электронный дом" жильцы могут общаться с управляющими компаниями, проводить опросы, получать информацию о нововведениях в доме через СМС, приложения, электронную почту.
За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов. В 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своим домом в электронный формат.
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