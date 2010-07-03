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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" открылись новые голосования для жителей районов Косино-Ухтомский, Новогиреево, Свиблово и Теплый Стан. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Жители района Теплый Стан выберут место, где пройдет мероприятие в честь Международного дня пожилых людей. Оно запланировано на начало октября. В рамках программы будут выступления творческих коллективов района, заслуженной артистки России Светланы Бочковой и пародиста Василия Динова.
В Свиблове участники проекта выберут праздничную программу на 10 октября. Среди вариантов – концерт с участием творческих коллективов, проведение экскурсии по усадьбе Свиблово или литературный вечер с чаепитием.
Жители Новогиреева выберут программу мероприятия для молодежи, которое запланировано на конец ноября. Для выбора представлены турниры по настояльным играм и киберспорту, творческие мастер-классы, стендап-шоу "Открытый микрофон" и музыкально-развлекательная программа.
В Косино-Ухтомском пройдет праздник "День доброго соседа". Участникам проекта предлагают выбрать место проведения праздника. Для гостей мероприятия организуют различные мастер-классы и спортивные состязания.
Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.
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