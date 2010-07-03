Москвичам предложили составить рейтинг самых красивых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сайте проекта "Активный гражданин" продолжается голосование за самые красивые станции метро, открытые за последний год. В опросе приняли участие более 174 тысяч пользователей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На данный момент в категории "Лучший дизайн 2018 года" лидирует станция "Новопеределкино" желтой ветки. За нее отдано 28,32 процента голосов. На втором месте – станция "Беломорская", расположенная на Замоскворецкой линии. За нее отдали свои голоса 19,61 процента пользователей. Третье место в рейтинге у "Савеловской" БКЛ, набравшей 16 процентов голосов.

В категории "Лучший дизайн 2019 года" лидирует "Филатов Луг" Сокольнической линии. За эту станцию проголосовали 39,68 процента пользователей. Далее следуют "Некрасовка" и "Ольховая".

С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.

На Люблинско-Дмитровской линии для пассажиров открылись участки от "Марьина" до "Зябликова" (три станции) и от "Марьиной Рощи" до "Селигерской" (шесть станций).

На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).

На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).

