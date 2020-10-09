Составлен рейтинг самых популярных жалоб в сфере ЖКХ

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Согласно рейтингу самых популярных жалоб населения в сфере ЖКХ, чаще всего россиян волнует неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов, сообщает газета "Известия".

"Состояние многоквартирных домов является серьезной проблемой для граждан. Особенно острой она стала в текущем году, когда управляющие компании во время пандемии стали использовать средства, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования", – рассказала исполнительный директор центра, председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Также многие недовольны начислениями платы за коммунальные услуги и управлением объектами. В центре общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг "ЖКХ Контроль" отмечают рост количества жалоб в этом году, но сообщений, связанных с оплатой коммуналки, становится меньше. По мнению специалистов, это связано с тем, что общество становится более осведомленным в данной сфере.

В топ-10 тем, волнующих россиян, также вошли капитальный ремонт, общие собрания собственников, обращение с ТКО.

Ранее эксперты национального центра финансовой грамотности предупредили россиян о мошеннических схемах, в которых участвуют лжеполицейские, судебные приставы и сотрудники ЖКХ. Сообщалось, что мошенники вымогают деньги под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги.