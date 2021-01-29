Передать данные приборов учета тепловой энергии теперь можно на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На портале mos.ru заработал обновленный сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла". С помощью него горожане смогут удаленно передавать данные водосчетчиков и индивидуальных приборов учета тепловой энергии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Подобный городской сервис для жителей домов, где установлены квартирные приборы учета теплоэнергии, создан в России впервые. Возможности сервиса для передачи показаний в Москве постоянно расширяются. Они помогают жителям сообщать о расходе энергоресурсов своевременно и избегать переплаты за ЖКУ", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.
Новый сервис расположен в разделе "Жилье, ЖКУ, двор". Воспользоваться его услугами смогут только зарегистрированные на mos.ru пользователи. Для начала передачи показаний нужно выбрать кнопку "Передать показания", после чего потребуется указать код плательщика, заполнить адрес и внести данные счетчиков.
Уточняется, что жители домов, затраты на тепло в которых равномерно распределяются в течение года, могут передавать показания на протяжении этого года и до 25 января следующего. Введенные показания будут использованы для расчета платы за отопление в следующем периоде.
"Интеллектуальные технологии позволяют совершенствовать работу служб ЖКХ, а онлайн-сервисы стали важнейшим инструментом взаимодействия жителей с городскими службами. Только в 2020 году москвичи около 60 миллионов раз воспользовались услугами ЖКХ онлайн", – рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Накануне Сергей Собянин рассказал о запуске онлайн-платформы "Электронный дом Москва". Москвичи теперь могут онлайн проводить общие собрания собственников и решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах.
Также благодаря "Электронному дому" жители могут в режиме онлайн передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, оплачивать услуги ЖКХ, узнавать новости района.
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