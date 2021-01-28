Москвичи теперь могут проводить общие собрания собственников в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи теперь могут проводить общие собрания собственников и решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах в онлайн-формате. Об этом на своей странице в "ВК" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сделать это они смогут на платформе ed.mos.ru или в приложении "Электронный дом Москва".

"Электронный дом" работал в пилотном режиме с 2018 года, а в прошлом году мы перезапустили его с новыми опциями. Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию", – написал мэр.

12 ноября в столице запустили обновленную версию "Электронного дома". Теперь москвичи могут принять решение о проведении общих собраний собственников без предварительного одобрения на очном собрании.