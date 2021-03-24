Россиян предупредили о возможном подорожании услуг по содержанию домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Воскресенская
Цены на услуги управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов в РФ могут вырасти до 50% в связи с вводом новых санитарных правил и норм, которые были утверждены в январе 2021 года, сообщает газета "Известия".
Такое мнение выразила председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. По ее словам, новые нормы также отрицательно скажутся на работе управляющих компаний и могут вызвать социальное напряжение из-за увеличения размера платы за содержание домов.
Региональные центры "ЖКХ Контроль" установили сумму повышения платежа в различных городах. Так, по словам специалистов, в Санкт-Петербурге плату за ежедневную уборку могут увеличить в 20–30 раз. Таким образом, стоимость содержания составит от 40 до 62 рублей за 1 квадратный метр – порядка двух тысяч рублей в среднем за квартиру. В Северной Осетии платежи могут вырасти на 50%. В Воронежской области – на 17 рублей за квадратный метр.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев объяснил, чем вызван дефицит квартир и дал совет, как и когда стоит покупать жилье. По его словам, он может быть вызван снижением количества предложений. По причине неравномерного строительства жилья в регионах падает и уровень конкуренции среди застройщиков, отметил специалист.
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