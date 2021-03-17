Эксперт объяснил дефицит квартир в РФ и дал совет покупающим жилье

16:58
Фото: Москва 24
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев объяснил, чем вызван дефицит квартир, и дал совет, как и когда стоит покупать жилье. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам Апрелева, дефицит квартир на рынке может быть вызван снижением количества предложений. По причине неравномерного строительства жилья в регионах падает и уровень конкуренции среди застройщиков.
"Нужно создавать поле для конкуренции. А для этого нужно либерализовывать рынок предоставления земельных участков, упрощать процедуру получения земельных участков и создать конкурентную среду. У нас получилось все пока наоборот", – сказал специалист.
Он уточнил, что за последние полтора года число застройщиков упало в шесть раз. Это связано с тем, что рынок последнее время регулировался больше в интересах дольщиков, чтобы уменьшить количество случаев мошенничества.
В связи с этим Апрелев отметил, что очень важно изменить "вектор" господдержки и тем самым начать стимулировать спрос на жилье.
Он также добавил, что на данный момент большая часть населения хочет жить не в городе, а в собственном доме за городом. Стимулирование ипотеки для приобретения готового загородного жилья позволит простимулировать и спрос на него.
Касаемо покупки жилья Апрелев дал несколько советов. Он заявил, что лучше всего покупать уже готовые квартиры или квартиры максимальной степени готовности.
"Мне кажется, нужно изучать этот рынок более тщательно и не упираться в рынок многоэтажек и квартир с маленькой площадью, которые в принципе не позволяют человеку чувствовать себя комфортно", – заключил риелтор.
Ранее риелторы рассказали об опасности покупки слишком дешевого жилья в Москве. Они также дали несколько советов о том, как избежать нежелательных последствий.
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