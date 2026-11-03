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03 ноября, 13:37

Спорт

Леброн Джеймс выпил вино из стакана болельщика во время матча НБА

Фото: х.com/NBA

Лучший снайпер в истории Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Леброн Джеймс отпил вино из стакана зрителя во время матча регулярного чемпионата между "Филадельфия Севенти Сиксерс" и "Чикаго Буллз". Соответствующие кадры размещены на странице NBA в соцсети X.

В ночь на 3 ноября "Филадельфия" дома одержала победу над "Чикаго" со счетом 126:107. На появившихся в Сети кадрах видно, как Джеймс врезается в болельщика, пытаясь достать отскочивший мяч, после чего отпивает красный напиток из его стакана.

"Я врезался в него и пролил немного его вина на руку. Я хотел попробовать, стоило ли оно того на моей руке, насколько хорошо оно было на вкус. В целом неплохо", – приводит слова Джеймса ESPN.

За матч с "Чикаго" Джеймс набрал 15 очков, сделал семь подборов и девять передач.

Четырехкратный чемпион NBA перешел в "Филадельфию" в июле. По предварительным данным, соглашение клуба с 41-летним баскетболистом рассчитано на два года.

Джеймс заявлял, что верит в возможность помочь клубу стать чемпионом. Он также выразил желание "вдохновить новую базу болельщиков" перед началом нового этапа карьеры.

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