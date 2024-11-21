Баскетболист Леброн Джеймс объявил об уходе из соцсетей

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Трехкратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс заявил, что на время отказывается от ведения социальных сетей из-за большого количества негатива. Об этом баскетболист рассказал в соцсети Х.

Спортсмен также опубликовал у себя на странице пост агента Рича Клеймана, в котором говорится о том, что сейчас в мире распространяется очень много ненависти и негатива. В том числе в публикации упоминаются и многие спортивные СМИ.

Ранее американский писатель Стивен Кинг заявил о своем уходе из социальной сети X, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. По словам писателя, атмосфера там стала "слишком токсичной".

При этом он отметил, что теперь продолжать следить за ним можно в социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).